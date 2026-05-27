Суд оправдал участкового по делу о халатности после теракта в «Крокусе»

Суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова, которого обвиняли в халатности в связи с фиктивной регистрацией будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно данным следствия, полицейскому вменяли непринятие мер в отношении нарушений миграционного законодательства. Речь шла о фиктивной регистрации нескольких человек в доме жителя Тверской области, которого впоследствии признали виновным по ряду эпизодов незаконной постановки на учет иностранных граждан.

Как следует из материалов дела, зарегистрированными по этому адресу были братья Аминчон и Диловар Исломовы — фигуранты дела о теракте в концертном зале. Владельца жилья, Салохиддина Ашурова, ранее приговорили к штрафам, однако часть наказаний была отменена из-за истечения сроков давности.

Следствие полагало, что участковый располагал информацией о возможных нарушениях, но не сообщил об этом в миграционные органы и отказал в возбуждении уголовного дела по факту фиктивной регистрации. В обвинении утверждалось, что бездействие сотрудника полиции позволило зарегистрированным лицам впоследствии участвовать в подготовке и совершении террористического акта.

Изначально суд вернул материалы дела прокурору для устранения процессуальных нарушений, однако позже дело вновь поступило на рассмотрение и завершилось оправдательным приговором.

Суд пришел к выводу, что прямой связи между исполнением полицейским служебных обязанностей и причастностью зарегистрированных лиц к теракту установлено не было. В результате в действиях участкового не нашли состава преступления по статье о халатности.

Прокуратура пыталась оспорить решение, однако апелляционная инстанция в конце апреля оставила оправдательный приговор без изменений.

Братья Исломовы вместе со своим отцом Исроилом были осуждены почти на 20 лет лишения свободы за пособничество террористам. По данным следствия, автомобиль Renault Symbol, принадлежавший Диловару Исломову, использовался для побега исполнителей теракта после нападения.

Ранее сообщалось, что за неделю над регионами России сбили почти 3900 украинских БПЛА.