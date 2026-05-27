Трудовой договор и Гострудинспекция: как защитить себя при первой работе

Член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с « Парламентской газетой » рассказала, на что обратить внимание при трудоустройстве несовершеннолетних. По ее словам, первую работу лучше искать через официальные каналы — портал «Работа России» или центры занятости. Такой подход, подчеркнула депутат, позволяет быть уверенным в добросовестности и ответственности работодателя.

Парламентарий также разъяснила ключевые гарантии для несовершеннолетних сотрудников. Им, по закону, запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время и к сверхурочным заданиям, а также поручать труд во вредных или опасных условиях. Рабочая неделя для подростков, добавила Бессараб, является сокращенной. Количество рабочих часов зависит от возраста: сотрудникам от 14 до 15 лет можно работать до 24 часов в неделю (не более 4 часов в день); от 15 до 16 лет — также до 24 часов в неделю, но смена может длиться до 5 часов; от 16 до 18 лет — до 35 часов в неделю при продолжительности смены не более 7 часов.

Депутат настоятельно рекомендовала заключать при оформлении трудовой договор и обязательно внимательно его читать. Один экземпляр, по ее словам, должен оставаться на руках у работника. В случае возникновения споров или нарушений, добавила Бессараб, можно обратиться в Государственную трудовую инспекцию. Однако, как отметила парламентарий, при правильном оформлении документов необходимость в таких обращениях обычно не возникает.

