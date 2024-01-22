Физиогномист Воеводин заявил, что блогерша Блиновская в суде демонстрировала пофигизм

По словам физиогномиста Олега Воеводина, холодная реакция блогерши Елены Блиновской на арест свидетельствует о том, что она не ощущает себя проигравшей. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Блиновская готова вернуться и показать, «кто есть кто».

По мнению эксперта, блогерша по своей натуре холодна и эмоции никак не хочет проявлять, к тому же она смирилась со своим будущим.

Он подчеркнул, что холодная улыбка Блиновской говорит о том, что ее спасут.