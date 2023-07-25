Физиолог Скрипник обозначил основную опасность тренировок на улице

В летний сезон погода позволяет заниматься спортом на свежем воздухе, в связи с чем многие люди предпочитают уличные тренировки. Тем не менее данный метод привести тело в тонус имеет недостатки. Спортивный физиолог Никита Скрыпник рассказал, в чем опасность занятий спортом на улице. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, среди всех видов уличных тренировок самым опасным является бег, поскольку от него страдают суставы и поясничный отдел, прежде всего у высоких людей.

Специалист пояснил, что это связано с асфальтом, поскольку из-за него возникает двойная нагрузка.

По словам Скрыпника, при уличных тренировках не следует забывать про разминки.

Он уточнил, что прочие тренировки на улице равны тренировкам в зале. Тем не менее для большей эффективности и безопасности следует помнить, что нагрузки должны возрастать от минимальной к максимальной и быть регулярными.