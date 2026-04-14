Грохот в Кировском районе: на пороховом заводе в Казани взорвались трубы

В Кировском районе столицы Татарстана, на территории местного порохового завода, прогремел взрыв. В момент ЧП рабочие ремонтировали трубы. Техногенная авария привела к пожару и частичному обрушению конструкции здания. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Глава пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова подтвердила наличие пострадавших. Ввсего госпитализированы три человека. На месте событий работают все оперативные службы. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако подробности о состоянии раненых пока не разглашаются.

К счастью, жизни пострадавших ничего не угрожает. Технологический процесс на предприятии не прерывался. Причины взрыва устанавливает специальная комиссия, однако уже ясно, что инцидент носит техногенный характер.

