Патрик Шварценеггер оказался самым пугливым из всех детей «железного Арни»

Пасха в доме Марии Шрайвер прошла без главной звезды: Арнольд Шварценеггер и его незаконнорожденный сын Джозеф в этот раз не получили приглашения. Зато женская половина семьи не скучала. И решила немного разыграть мужчин, сообщает Super.ru.

Наследники «железного Арни» испугались невидимого насекомого. Да так, что закатили целое представление. Видео с розыгрышем дочь актера выложила в блог. И там видно: реакция мужчин оказалась разной.

Младший Кристофер и зять Крис Пратт лишь бровью повели: мол, чего вы паникуете? А вот Патрик Шварценеггер выдал драму: снял куртку, продумал варианты спасения, изобразил героя. Женщины, кажется, остались довольны.

А тем временем в мире бодибилдинга — своя победа. Накануне Джозеф Шварценеггер, тот самый сын Арнольда от домработницы, занял первые места на соревнования по бодибилдингу. Это его первый крупный успех. И он явно не собирается останавливаться.

Ранее жена актера Криса Пратта показала трогательное видео с мужем и дочерьми.