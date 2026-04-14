В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылся молодежный форум Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). Ипосланник там не дипломат, а глава Росмолодежи Григорий Гуров. Его миссия — презентовать Международный фестиваль молодежи — 2026, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Гуров заявил, что Россия говорит с миром на языке молодости, дружбы, настоящих дел. Западные санкции и политические дрязги, похоже, не помеха, когда речь идет о привлечении молодых талантов со всего света.

Форум ЭКОСОС продлится три дня — с 14 по 16 апреля. Там обсуждают цели устойчивого развития. Но российская делегация поставила свой акцент: фестиваль в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Участниками могут стать молодые люди от 14 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор. Организаторы обещают насыщенную программу: лекции, мастер-классы, спорт и, конечно, нетворкинг.

