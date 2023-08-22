ФК «Оренбург» уволил тренера-легионера после пяти туров в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» решил расстаться с главным тренером Иржи Ярошиком, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Известный в прошлом чешский футболист (ЦСКА, «Крылья Советов», «Челси») возглавил уральский клуб перед началом нынешнего сезона, придя на замену своему соотечественнику Марцелу Личке, который, в свою очередь, перешел в «Динамо».

В пяти матчах РПЛ «Оренбург» набрал всего лишь одно очко и занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В минувшем сезоне клуб финишировал на рекордном для себя седьмом месте.

С начала сезона это уже вторая отставка. Ранее грозненский «Ахмат» разорвал отношения с Сергеем Ташуевым, который также в прошлом сезоне привел клуб к рекордному результату – пятое место.

Любопытно, что отставка Ярошика последовала после разгромного поражения (0:4) именно от «Ахмата», которым на тот момент уже руководил новый наставник, Мирослав Ромащенко.