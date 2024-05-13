ФК «Спартак» Щелково успешно стартовал в Первенстве Московской области 2024 года

По завершению первых двух туров команда стала победителем.

Победа еще более приятная по той причине, что щелковский «Спартак» играл с опытными спортсменами. В матче с «Тонар-Губино» из Орехово-Зуево команда выиграла со счетом 5:2. В матче с командой из «Олимпа» из Фрязино ФК «Спартак» одержал победу со счетом 6:2.

В нынешнем составе команды собраны воспитанники щелковского футбола, которые еще в прошлом сезоне представляли округ на юношеском уровне.

«Спорт — важнейшая часть жизни округа и один из национальных приоритетов. Футбол в Щелково во все времена был популярной, народной игрой. Сейчас главная команда округа переживает второе рождение. Внимательно следим за успехами наших спортсменов, стараемся оказать всю необходимую поддержку и активно готовим инфраструктуру к летним праздникам футбола в округе», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Игроки ФК «Спартак» Щелково завоевали любовь болельщиков из-за сплоченности и нацеленности на результат. Молодые спортсмены во время каждой игры демонстрируют командный дух. Во время спортивных состязаний с более опытными спортсменами они перенимают опыт и профессионализм, что каждый раз сказывается на улучшении их последующих результатов. Форвард «Спартака» Павел Смиян забил уже пять мячей. На воспитанника ДЮСШ «Спартак» возлагают большие надежды.