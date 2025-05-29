«Флорида» Бобровского и Куликова вышла в финал Кубка Стэнли

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» вновь сыграет в финале турнира. Команда Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова выиграла в пятом матче серии с «Каролина Харрикейнз» — 5:3. «Пантеры» победили в финале Восточной конференции со счетом 4-1 и теперь ждут соперника с Запада.

Для «Каролины» все начиналось очень здорово. В первом периоде Себастьян Ахо дважды забил после перехватов в средней зоне.

Но в середине второго периода Мэттью Ткачак и Эван Родригес забросили две шайбы с интервалом в полминуты, а затем Антон Лунделл замкнул прострел Брэда Маршана.

На 49-й минуте нападающий «Каролины» Андрей Свечников протолкнул шайбу Сету Джарвису, и тот переиграл Сергея Бобровского. Но через четыре минуты блеснул капитан «Флориды» Александр Барков. «Русский финн» обыграл за воротами Дмитрия Орлова и ювелирно выкатил шайбу под бросок Картеру Верхаге, который поразил свободный угол. В концовке матча Сэм Беннетт установил окончательный счет голом в пустые ворота.

В финале Западной конференции «Эдмонтон» ведет в серии с «Далласом» со счетом 3-1. Если «Ойлерз» дожмут соперника, противостояние «Флорида» — «Эдмонтон» станет повторением прошлогоднего финала.