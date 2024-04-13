ФНС ликвидирует последний бизнес актрисы Дапкунайте в России

Налоговики запустили процесс ликвидации последнего бизнеса актрисы Ингеборги Дапкунайте в нашей стране. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что это ООО «Скиллз акэдеми», которая не отчитывалась о работе с 2020 года.

Отмечается, что актрисе принадлежит половина компании, владельцем второй части является ее бывший муж Дмитрий Ямпольский. Компания оказывала образовательные услуги: английский, скорочтение, подготовка к школе и прочее.

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте с начала спецоперации эмигрировала в Бельгию. Ранее она жила в элитном поселке «Резиденция бенилюкс» на Новорижском шоссе. Недвижимость здесь стоит от 150 млн рублей до 1 млрд рублей.