ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

По информации источника, в 2019 году Харатьян вместе с Сукачевым и финансовым директором Анастасией Жидковой основали компанию ООО «Диафильм». Актеру и певцу принадлежат по 40% акций, Жидковой — 20%. Предполагалось, что компания будет заниматься производством фильмов и телепередач.

Отмечается, что реализовать поставленные цели так и не удалось — в 2022 году никаких отчетных документов от «Диафильма» в налоговую не поступало. К тому же фирма понесла убытки в размере 461 тыс. руб.

По данным SHOT, ФНС регулярно требовала бухгалтерскую отчетность. Кроме того, по 500 руб. и 3 тыс. руб. с компании взыскал Пенсионный фонд за не предоставленные вовремя документы.

Харатьян снялся в таких картинах, как «Зеленый фургон», «Гардемарины, вперед!», где исполнил роль всеми полюбившегося Алеши Корсака, «И черт с нами!», «Черный квадрат».

Сукачев — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, актер кино, озвучки и дубляжа, режиссер театра и кино, сценарист, телеведущий, лидер групп «Закат Солнца вручную» «Постскриптум (P.S.)», «Бригада С» и «Неприкасаемые». В 1992 году вел авторскую телепередачу «Беседка» на «1-м канале Останкино».

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