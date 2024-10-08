Бизнес-коуча Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Отмечается, что заседания суда прошло во вторник, 8 октября. Следствие просило запретить создателю «Клуба 500» покидать место жительства с 22:00 до 6:00 мск, а также общаться со свидетелями и потерпевшими, пользоваться интернетом и средствами связи.

Следователь, расследующий дело, считает, сто Портнягин может скрыться, однако с учетом того, что блогер признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием, меру пресечения можно смягчить. Поддержал ходатайство прокурор.

В апреле 2024 года Портнягина задержали в зоне проведения спецоперации. В отношении него возбудили уголовное дело нескольким статьям — 198 УК РФ (уклонения от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

После задержания защита блогера сообщила, что он выплатил 60 млн рублей налогов. Также адвокат Портнягина сообщал, что налоговая ошибочно посчитала Дмитрию дополнительные 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что блогеры Артем и Валерия Чекалины обжаловали решение суда о домашнем аресте.