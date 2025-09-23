Фокусник из округа Шатура разделил сцену с именитыми иллюзионистами на торжественном концерте «Маги в парках»

Иллюзионист Александр Фролов был удостоен чести принять участие в масштабном гала-концерте первого фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках», организованного братьями Сафроновыми.

Этот фестиваль, не имеющий аналогов по размаху, предоставил возможность местным исполнителям выступить бок о бок с признанными мастерами своего дела. Инициатива входящая в губернаторскую программу «Парки Подмосковья» была запущена в августе и объединила артистов, соревнующихся в трех направлениях: микромагия, сценическое иллюзионирование и грандиозные иллюзии.

Торжественный концерт привлек внимание сотен зрителей. На сцене выступили финалисты конкурсной программы, а также ведущие фокусники из России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и Индии. Особый авторский номер представили сами организаторы – братья Сафроновы.

Александр Фролов был признан одним из победителей в категории «Иллюзионист Подмосковья» и удостоен специального приза – памятной статуэтки от братьев Сафроновых.

Талантливый фокусник из муниципального округа Шатура получил ценнейший опыт участия в крупномасштабном проекте, смог пообщаться с коллегами и выдающимися представителями мира иллюзий.