«Единая Россия»: в поселке Шатурторф торжественно зажгли Вечный огонь

В поселке Шатурторф по «Народной программе» «Единой России» благоустроили территорию у памятника Неизвестному солдату. В преддверии Дня Победы там торжественно зажгли Вечный огонь.

«Вечный огонь — это память не только о героическом подвиге наших воинов, которые отвоевали нам право жить в свободном независимом государстве. Это память о людях, которые прошли все испытания войны, которые трудились в тылу, поддерживали фронт и в дальнейшем восстанавливали нашу страну», — подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Панин в рамках церемонии.

Панин напомнил, что по инициативе «Единой России» природный газ для непрерывной работы Вечных огней с 2022 года стал безвозмездным. Так была решена проблема, когда из-за долгов муниципалитета на мемориалы и воинские захоронения нередко прекращалась его подача.

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках празднования Дня Победы проведет во всех округах региона торжественные мероприятия. В программе — мото- и автопробеги, исторические реконструкции, спортивные соревнования и акции «Георгиевская лента» и «Сирень Победы».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с ветеранами СВО возложил цветы к стеле «Город воинской славы» в Можайске.