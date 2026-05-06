В пятницу вопрос о жаре отпадет сам собой: синоптик Ильин объяснил, почему подмосковным дачникам рано паниковать

Аномальная майская жара, принесшая в Подмосковье до +28 градусов, заставила дачников и фермеров всерьез забеспокоиться о судьбе будущего урожая. Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с REGIONS призвал не делать поспешных выводов: засуха региону не грозит, а погода готовит резкий разворот.

По словам специалиста, даже предварительных оснований для тревоги нет. Дожди будут идти периодически, и до полноценной засухи дело не дойдет. Более того, уже в ближайшие дни ситуация изменится настолько кардинально, что любые разговоры о пересохшей земле потеряют актуальность.

Ильин предупредил, что ориентироваться на нынешнее тепло в долгосрочной перспективе категорически не стоит. К концу рабочей недели столбики термометров опустятся до плюс 17–19 градусов, а в субботу, с приходом дождей, похолодает до 14 градусов.

Настоящие температурные качели накроют северо-запад страны: в Карелии и Новгородской области в конце первой декады мая ожидается мокрый снег и похолодание до плюс 1–6 градусов. В Подмосковье, по словам синоптика, температура упадет не так драматично, однако расслабляться рано.

Рекордное тепло уже привело к первым тревожным инцидентам. В Красногорске 3 мая на Москве-реке перевернулся катамаран с 12 людьми, семеро из которых — дети. Двоих человек госпитализировали с переохлаждением.