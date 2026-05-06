Иосиф Пригожин впервые станет ведущим музыкальной премии с Идой Галич

Организаторы XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ раскрыли последнее имя в списке ведущих. Им стал продюсер и медиаменеджер Иосиф Пригожин — роль конферансье столь масштабного шоу он примерит на себя впервые. Компанию ему составят телеведущая и блогер Ида Галич, а также еще два звездных дуэта. Главное музыкальное событие весны развернется на сцене «ВТБ Арены» 21 мая. Корреспондент выяснил детали.

Состав конферансье полностью сформирован. Три звездных тандема зададут тон вечеру. Иосиф Пригожин, известный своей прямолинейностью и острым умом, выйдет на сцену вместе с Идой Галич. Организаторы уверены: эта пара добавит церемонии особой динамики. Второй дуэт — Филипп Киркоров и Елена Север. Третий — Александр Ревва и Клава Кока.

Но это не все. К трем тандемам присоединится еще один соведущий — Иван Чуйков. Его лицо и голос у зрителей телеканала давно ассоциируются с фирменным стилем РУ.ТВ. В своей легкой позитивной манере он будет общаться с гостями и поддерживать атмосферу церемонии. Семь непохожих друг на друга характеров, как обещают организаторы, подарят зрителям множество ярких эмоций.

В этом году у премии сразу два юбилея. XV Русская Музыкальная Премия отмечает 15-летие, а сам телеканал РУ.ТВ празднует 20 лет со дня основания. Концепция шоу построена вокруг темы единства и многообразия культурного, исторического и природного наследия России. Эти мотивы отразятся в оформлении сцены, музыкальных номерах и даже дресс-коде гостей.

Кульминацией вечера традиционно станет вручение «заветных самоваров» — статуэток премии. В этом году они обрели новый, более выразительный облик. Главное музыкальное событие весны пройдет на «ВТБ Арене» 21 мая.