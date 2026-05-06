Волочкова объяснила, почему не хочет сажать белые розы на своем участке в Подмосковье

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свой приусадебный участок в элитном поселке Николо-Урюпино Московской области. 16 соток земли, расположенные между основным домом и гостевым домиком, больше напоминают парковую зону, чем традиционный дачный участок, пишет Teleprogramma.org.

Отмечается, что никаких грядок с огурцами или помидорами на участке знаменитости нет — Анастасия не занимается облагораживанием земли в огородном смысле.

Вместо скучных заборов — туи и зеркальное ограждение. Волочкова лично посадила три сирени и бонсай, а с дочкой Ариадной — крыжовник возле ледяной купели. Каждый день на участке зажигаются гирлянды и «огонечки», создавая праздничное настроение.

Сама балерина признается, что с удовольствием сидит на веранде и наслаждается красотой. Ухаживают за растениями люди, работающие в доме, но Волочкова держит руку на пульсе и следит за каждым соцветием.

Интересно, что белые розы Волочкова сажать не хочет. И вот как она объяснила это:

«Мне их дарят каждый день. Я этим очень дорожу и счастлива. Поэтому огород — это не для моего участка», — отметила балерина.

Несколько лет назад Анастасия заказала искусственные цветы из шелка, которые теперь украшают заборчик, разделяющий участок с соседями. Результат, по ее словам, превосходит все ожидания.

