Фонд кино выбрал 20 фильмов для государственной поддержки

Фонд кино утвердил фильмы, для производства которых выделит государственную поддержку, сообщили в пресс-службе Фонда.

Финансирование получат студия Никиты Михалкова ТРИТЭ на фильм «Рождение империи» о Петре I, «Централ Партнершип», который снимет картину о Пушкине «Пророк», «Водород 2011» на новую экранизацию «Буратино».

Также поддержат фильмы кинокомпании СТВ «Горыныч» и «Девятая планета», приквел «Последнего богатыря» («ВБД Груп»), драму «Василий» от «Арт Пикчерс Студии», шпионский триллер «Гуантанамера» и картину о холодной войне «Северный полюс-8» («Централ Партнершип»).

Перечисленные девять картин будут создавать студии, являющиеся лидерами отечественной киноиндустрии. Кроме того, Фонд кино поддержит производство еще 11 фильмов менее известных производителей.