Фортепианный конкурс «Техническое мастерство юного пианиста» состоялся в Химках

Более двухсот человек поучаствовали в областном фортепианном конкурсе «Техническое мастерство юного пианиста-2023», который прошел на базе детской школы искусств имени А.Н. Верстовского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Данный конкурс проводился по группам соответственно классу и курсу обучения участников. В рамках программы музыканты исполнили два этюда, один из которых является обязательным и назначается каждый год, другой — по выбору участника.

«С 2010 года этот конкурс является важным событием в культурной жизни Подмосковья. Он начинался как межзональное состязание, а с 2016 года приобрел двухуровневый формат, объединяя учеников учебных заведений дополнительного образования и студентов профильных учебных заведений Московской области», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Профессиональное жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: исполнительское мастерство, уровень технического мастерства, эмоционально-художественная выразительность исполнения, а также соответствие репертуара возможностям исполнителя и сценическая культура.

«Конкурс очень популярный. Со следующего года мы подали заявку на получение статуса открытого конкурса и в дальнейшем планируем его проведение во всероссийском формате», — отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бородина Ирина Юрьевна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Министерству образования плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.