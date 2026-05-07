Мужчины тоже хотят быть красивыми: зачем сильный пол идет в кабинет косметолога

Мужчины все чаще обращаются к специалистам за косметологическими процедурами. Сегодня это уже не редкость, а устоявшийся тренд. Самыми популярными процедурами являются ботулинотерапия и контурная пластика. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-косметолог Ольга Баранова.

По словам специалиста, одной из самых востребованных процедур у мужчин остается ботулинотерапия. Процедура дает быстрый результат и не требует длительного восстановления, что особенно важно для занятых пациентов.

«Мужчины чаще всего приходят с запросом на коррекцию мимических морщин — в области лба и межбровья. Им важно сохранить естественную мимику, поэтому мы работаем максимально деликатно. Также ботулинотерапия помогает при гипергидрозе — повышенной потливости», — объяснила Баранова.

Контурная пластика также набирает популярность среди мужчин. С ее помощью корректируют подбородок, скулы и линию нижней челюсти. Эта процедура помогает визуально «собрать» лицо и сделать черты более выразительными.

«Если говорить про филлеры, то тут мужчины приходят с запросом не увеличения объемов, а к более четкому и мужественному контуру лица», — рассказала она.

По словам косметолога, лазерные технологии также активно используются для улучшения качества кожи. Мужчины обращаются за удалением пигментации, следов акне и расширенных пор.

Кроме того, популярностью пользуется лазерная эпиляция, особенно в зоне шеи и лица, спины, груди и подмышек.

По словам Барановой, мужчины все чаще приходят на профессиональные чистки, увлажняющие и восстанавливающие процедуры, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии и предотвращать появление возрастных изменений без инъекций.

«Зона вокруг глаз — одна из самых проблемных у мужчин. Темные круги, отеки и морщины — частый запрос для коррекции. Современные пациенты хотят выглядеть лучше, но так, чтобы это было незаметно для окружающих», — поделилась эксперт.

Баранова подчеркнула, что мужчины обращаются к специалистам также с проблемой облысения. Популярность набирают мезотерапия волосистой части головы, PRP-терапия (плазмотерапия), низкоинтенсивная лазерная терапия, микротоковые процедуры и другие методы.

