В случае, если суд признает адвоката Александра Карабанова виновным в инкриминируемом ему деянии, ему грозит серьезное наказание. Такое мнение высказал юрист Екатерина Нечаева, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, в Москве был задержан адвокат Александр Карабанов. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает Следственный комитет, задержание произошло непосредственно после получения адвокатом денежных средств в сумме 2 млн руб., которые квалифицируются следствием как взятка.

Юрист Екатерина Нечаева высказала мнение, что в случае, если суд признает адвоката Карабанова виновным в инкриминируемом ему деянии, ему грозит серьезное наказание. Максимальный срок лишения свободы по данной статье может достигать пяти лет.

«Мы можем ориентироваться на то, что мошенничество в среднем по практике [наказывается сроком] до пяти лет. Это практика, которую я вижу сейчас. Если признают виновным, будет как раз пять лет тюрьмы», — пояснила спикер.

По мнению эксперта, вопрос о сохранении профессионального статуса Карабанова может рассматривать Адвокатская палата. По приговору суда он также может быть лишен права заниматься адвокатской деятельностью в течение определенного периода времени.

