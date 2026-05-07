В Ступино снесут аварийный жилой дом

В Ступино на улице Крупской ведется демонтаж аварийного многоквартирного дома № 34 площадью около 400 кв. м, который построили в 1940 году. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Со временем строительные конструкции двухэтажного деревянного жилого барака износились, поэтому его признали аварийным. После этого в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены 13 семей из восьми квартир. Само строение включили в список объектов, подлежащих ликвидации.

Специалисты уже завершают снос строительных конструкций, им также предстоит расчистить территорию от строительного мусора. Работы завершат до конца мая 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.