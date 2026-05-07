Более 26 тыс. заявлений на оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии подали в Московской области

С начала года жители Московской области активно пользуются цифровыми сервисами для решения важных социальных задач: на региональный портал поступило свыше 26 тыс. заявлений на запись на консультацию или оформление заключения психолого‐медико‐педагогической комиссии (ПМПК). Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такая высокая востребованность услуги наглядно демонстрирует, насколько важно для семей иметь удобный и быстрый доступ к процедурам, связанным с поддержкой детей с особыми образовательными потребностями.

Подать заявление на получение заключения ПМПК могут родители или законные представители ребенка, а также работники образовательных организаций. Процесс оформления максимально упрощен за счет перевода услуги в электронный формат.

Чтобы подать заявление, достаточно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму в разделе «Образование» → «Официальные документы» и прикрепить необходимые документы. Среди них — характеристика на ребенка, выписка из истории развития, справка медико‐социальной экспертизы, письменные работы по русскому языку и математике, а также иные документы в соответствии с действующим регламентом.

Заключение ПМПК играет ключевую роль в обеспечении прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей‐инвалидов. На основании этого документа образовательные организации обязаны создать специальные условия обучения и воспитания, учитывающие индивидуальные особенности и потребности ребенка.

