На первый взгляд окрошка полезна, но не все так однозначно — многое зависит от ингредиентов и основы блюда. Кефирная основа подходит тем, кто следит за питанием. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина, развеяв вечный спор между заправками для летнего блюда.

Чем полезна и вредна окрошка

По словам специалиста, окрошка действительно может быть полезным блюдом, если правильно ее готовить.

«В классическом варианте она готовится из овощей, зелени, белка, поэтому сбалансирована по составу. В ней есть клетчатка, витамины и микроэлементы, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта», — объяснила Редина.

Однако, подчеркнула диетолог, окрошка может быть и не самым полезным блюдом.

«Многое зависит от состава: колбаса, жирное мясо, майонез или слишком много соли делают ее тяжелой для пищеварения. Людям с заболеваниями желудка лучше ограничить потребление или отказаться, потому что холодная пища и кислая среда могут вызывать дискомфорт или обострение», — предостерегла она.

Квас или кефир: что выбрать

Главный спор вокруг окрошки — это ее основа. По словам диетолога, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

«Окрошка на квасе считается более традиционной, но магазинный квас часто содержит много сахара и может повышать калорийность. Натуральный квас полезен благодаря содержанию ферментов и легкому тонизирующему эффекту», — отмечает Ольга Редина.

Кефирная основа подходит тем, кто следит за питанием. Также такая окрошка не содержит сахара и подходит людям с диабетом или тем, кто следит за весом.

«Кефир содержит пробиотики, которые поддерживают микрофлору кишечника, и делает блюдо более сытным за счет белка», — объяснила Редина.

Как сделать окрошку полезнее

Эксперт посоветовала внимательно подходить к выбору ингредиентов, использовать натуральные продукты и следить за температурой блюда — слишком холодная окрошка может раздражать желудок.

«Лучше заменить колбасу на отварное мясо или курицу, добавить больше свежих овощей и слишком сильно солить. Квас выбирать без сахара», — порекомендовала Редина.

