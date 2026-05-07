Подмосковные спортсменки завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь» — золотую, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Кулагина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Метеор», Жуковский) одержала победу в метании молота среди юниорок до 23 лет. Алисия Наумова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Метеор», Жуковский) стала серебряным призером в метании молота среди женщин, Анастасия Шкуратова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Метеор», Жуковский) — оказалась на третьем месте.

Состязания прошли в Сочи на стадионе «Юность» в рамках федеральной программы «Спорт России», их участниками стали 189 спортсменов из 26 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.