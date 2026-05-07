Как спасти септик от паводка: советы эксперта по экономии в 2026 году

После аномально снежной зимы владельцы частных домов в Подмосковье столкнулись с проблемой переполнения очистных сооружений. Избыток талых вод заставляет собственников чаще обращаться к услугам ассенизаторов, что ведет к незапланированным расходам. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился профессиональными рекомендациями, как защитить систему и сократить траты на обслуживание, пишет REGIONS .

Герметизация как основа экономии

Одной из главных причин быстрого заполнения резервуаров является проникновение влаги из почвы. По словам Дмитрия Бондаря, крайне важно проверить конструкцию на герметичность, особенно если она выполнена из бетонных колец. Обработка стыков специальными мастиками или монтаж внутренней пластиковой вставки не только защитит окружающую среду, согласно санитарным нормам, но и избавит владельца от необходимости оплачивать откачку грунтовых вод, попавших в систему.

Защита от поверхностного затопления

Нередко паводковые воды попадают в очистное сооружение через верхнюю часть. Эксперт рекомендует поднять люк примерно на 20 сантиметров над уровнем земли. Дополнительно стоит поработать с ландшафтом: создание небольшого уклона или искусственной насыпи вокруг септика заставит талую воду стекать в сторону. Бондарь отметил, что соблюдение правил планировки грунта и высоты горловины — это базовые меры защиты, которые часто игнорируются при строительстве.

Технические решения и биоактиваторы

Для исключения обратного потока жидкости из переполненных канав в систему рекомендуется установить на трубе специальный обратный клапан. Желательно выбирать модели с ручной фиксацией заслонки для экстренных ситуаций. Также специалист посоветовал использовать биоактиваторы — бактерии, которые эффективно перерабатывают отходы, уменьшая объем ила. При этом важно отказаться от агрессивной бытовой химии с хлором, так как она уничтожает полезные микроорганизмы и нарушает работу оборудования.