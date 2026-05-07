В Подмосковье оформили порядка 900 онлайн-заявок на получение заключений на акт историко-культурной экспертизы

С начала года на портале госуслуг Московской области зарегистрировано около 900 заявок на получение заключений по результатам государственной историко‐культурной экспертизы земельных участков. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новая онлайн‐услуга оказалась востребована у самых разных категорий пользователей: воспользоваться ей могут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и обычные граждане. Такой сервис существенно упрощает взаимодействие с госорганами: больше не нужно лично посещать учреждения и передавать документы в бумажном виде — весь процесс проходит дистанционно.

Чтобы получить необходимое заключение, заявителю достаточно выполнить несколько шагов: авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления, прикрепить к заявке комплект документов, в том числе акт государственной историко‐культурной экспертизы — его готовят аттестованные эксперты‐археологи и подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.

После отправки заявки Главное управление культурного наследия Московской области изучает представленные материалы и готовит официальное заключение. Решение принимается в течение 13 рабочих дней.

