Роберт Дауни-младший против инфлюенсеров: «Звезды будущего? Это полная чушь»

Знаменитый голливудский «Железный человек» Роберт Дауни-младший резко высказался о современных инфлюенсерах и, похоже, задел болезненную точку новой эпохи славы, пишет Daily Mail. Актер заявил, что не верит в идею, будто блогеры и авторы контента станут «звездами будущего».

В подкасте Conversations for our Daughters 61-летний обладатель «Оскара» сказал, что сегодня человек может создать себе известность, просто снимая самого себя на телефон. При этом Дауни подчеркнул: он не считает это злом, но видит в этом вызов для тех, кто хочет быть настоящей индивидуальностью.

«Когда я слышу, как люди говорят: „О, звездами будущего станут инфлюенсеры“, я думаю: „Не знаю, в каком мире вы живете, но, по-моему, это полная чушь“», — заявил актер.

Он также сравнил некоторых инфлюенсеров с «проповедниками-мошенниками информационной эпохи» и признался, что старается не слишком погружаться в соцсети. По его словам, даже «естественные» кадры из жизни знаменитостей часто становятся постановкой.

Некоторые пользователи обвинили Дауни в элитизме и назвали его «стариком, кричащим на облака». Другие напомнили, что он сам вырос в семье, связанной с кино.

Но в словах актера есть защита старой школы: славы, основанной на ремесле, ролях, опыте и реальной работе, а не только на умении удерживать камеру и алгоритмы.

А что думаете вы: современные голливудские звезды действительно уступят место инфлюенсерам — или кино все еще требует большего, чем популярный аккаунт?