Производитель кормов для животных из Подмосковья присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания из деревни Никулино Раменского муниципального округа вошла в число участников федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие специализируется на изготовлении кормов для домашних животных. Присоединение к проекту открывает перед компанией новые возможности для роста и совершенствования технологических процессов.

На стартовом совещании был определен пилотный поток для оптимизации — «Процесс производства влажных кормов в гибкой упаковке». В рамках проекта специалисты Регионального центра компетенций Московской области помогут предприятию внедрить инструменты бережливого производства. Такой подход нацелен на выявление и устранение любых неэффективных операций, оптимизацию рабочих циклов и рациональное использование ресурсов.

Реализация запланированных мер должна принести ощутимые результаты уже в ближайшей перспективе: увеличить выработку на выбранном производственном участке на 10%, снизить объем незавершенного производства на 15% и сократить время протекания процесса на 10%.

Повышение выработки позволит нарастить объемы выпуска продукции без привлечения дополнительных ресурсов, уменьшение незавершенного производства снизит складские издержки, а сокращение времени процессов ускорит оборачиваемость средств и улучшит реакцию на запросы рынка.

