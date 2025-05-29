Форвард «Ростова» Комличенко договорился о переходе в «Локомотив»

По данным канала, контракт будет заключать на четыре года, а трансфер 29-летнего мощного форварда обойдется железнодорожникам в €3 млн.

Претендентом на Комличенко также считался «Краснодар», воспитанником которого футболист является. Однако «Локомотив», интересовавшийся нападающим уже три трансферных окна подряд, оказался более предметным и настойчивым.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. Первый сезон он провел на правах аренды из «Динамо», а затем ростовчане выкупили форварда у бело-голубых за €1,5 млн.

В нынешнем сезоне Комличенко забил восемь мячей в 26 матчах РПЛ, а также еще раз отличился в Кубке России.

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