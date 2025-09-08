Форварду «Манчестер Сити» Холанду наложили три шва после столкновения с дверью
Форвард сборной Норвегии Холанд получил повреждение, выходя из автобуса
Звездный форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил нелепое повреждение, находясь в расположении национальной команды.
Нападающий выходил из автобуса, когда дверь багажника внезапно и ударила Холанду по лицу. Нападающему пришлось наложить три шва ниже губы.
25-летний форвард чувствует себя нормально и уже шутит в соцсетях по поводу инцидента. Ожидается, что Холанд примет участие в отборочном матче чемпионата мира против Молдавии.
Сборная Норвегии лидирует в группе I, одержав четыре победы в четырех матчах. Норвежцы имеют отличные шансы напрямую отобраться на чемпионат мира.
Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче команду Катара со счетом 4:1.