Форварду «Манчестер Сити» Холанду наложили три шва после столкновения с дверью

Нападающий выходил из автобуса, когда дверь багажника внезапно и ударила Холанду по лицу. Нападающему пришлось наложить три шва ниже губы.

25-летний форвард чувствует себя нормально и уже шутит в соцсетях по поводу инцидента. Ожидается, что Холанд примет участие в отборочном матче чемпионата мира против Молдавии.

Сборная Норвегии лидирует в группе I, одержав четыре победы в четырех матчах. Норвежцы имеют отличные шансы напрямую отобраться на чемпионат мира.

Ранее сборная России разгромила в товарищеском матче команду Катара со счетом 4:1.