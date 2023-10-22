Фото Гитлера вывели на экран перед матчем по американскому футболу в США

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности. В дальнейшем университет не будет пользоваться услугами стороннего источника и введет более строгие процедуры проверки и утверждения всех материалов на видеоплатформах», - говорится в опубликованном на сайте университета заявлении.