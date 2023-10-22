Фото Гитлера вывели на экран перед матчем по американскому футболу в США
Фото: [© РИА Новости / Алексей Куденко]
Инцидент, который рискует обернуться серьезным скандалом в американском обществе, произошел аккурат перед стартовым свистком к матчу между клубами «Мичиган Стэйт Спартанз» и «Мичиган Вулверинс», передает CNN.
По сути, как считают организаторы турнира, зрителям была предложена якобы безобидная викторина, где необходимо было отгадать, в какой стране родился Адольф Гитлер. При этом, на огромном экране стадиона красовался портрет предводителя Третьего рейха.
Спортивный директор команды «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон поспешил сразу снизить градус напряженности и извинился за произошедшее, назвав инцидент досадным недоразумением.
«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности. В дальнейшем университет не будет пользоваться услугами стороннего источника и введет более строгие процедуры проверки и утверждения всех материалов на видеоплатформах», - говорится в опубликованном на сайте университета заявлении.
Однако произошедшее уже вызвало негодование американских пользователей сети.