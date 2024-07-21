Франция запретила журналистам из России освещать Олимпиаду-2024

Франция не пустит в страну некоторых спортивных комментаторов и журналистов из РФ, собиравшихся в Париж освещать летнюю Олимпиаду-2024, пишет газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена.

Отмечается, что Франция не пустит в страну освещать Олимпиаду-2024 большинство журналистов из РФ, исходя из так называемых соображений предосторожности. При этом, российским сотрудникам МОК препятствия чиниться не будут, уточнил Дарманен.

«Мы отказали большому количеству журналистов из РФ, которые утверждали, что хотят освещать Олимпиаду. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете (МОК). Мы исходим из принципа предосторожности», — пояснил министр.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет обнародовал окончательный список из 15 российских атлетов, которым будет позволено выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе без флага и гимна.