Франция заработала два миллиарда евро на проведении Кубка мира по регби

Федерация регби Франции отчиталась о финансовых показателях прошедшего в стране Кубка мира, сообщает The Local.

По предварительным данным, по итогам почти двух месяцев проведения турнира прибыль Франции составила 2 млрд евро.

За весь турнир было реализовано порядка 2,5 млн билетов. По оценкам организаторов, Францию посетило порядка 600 тысяч иностранных регбийных болельщиков.

Кубок мира по регби прошел во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соревнования проходили на девяти стадионах, включая «Стад де Франс», вмещающий более 80 тысяч зрителей.

Победителем турнира стала сборная ЮАР, в финале обыгравшая Новую Зеландию (12:11). Южноафриканцы вышли в лидеры по числу титулов, став четырехкратными победителями Кубка мира. У их соперников по финалу – три победы.