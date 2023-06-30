Французская полиция задержала главного тренера ПСЖ
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Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье задержан полицией в Ницце, сообщает Le Parisien.
Он обвиняется в расизме.
Специалист арестован с подачи бывшего спортивного директора клуба «Ницца» Жюльена Фурнье. Тот сообщил, что Гальтье в бытность тренером «Ниццы» говорил, что в команде «не должно быть так много темнокожих и мусульман».
Гальтье обвинения не признал и подал встречный иск – за клевету.
Сообщалось, что Гальтье может покинуть ПСЖ. Он заключил контракт с флагманом французского футбола год назад. ПСЖ в очередной раз выиграл чемпионат страны, но в Лиге чемпионов вылетел уже в 1/8 финала.