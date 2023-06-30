Французская полиция задержала главного тренера ПСЖ

Он обвиняется в расизме.

Специалист арестован с подачи бывшего спортивного директора клуба «Ницца» Жюльена Фурнье. Тот сообщил, что Гальтье в бытность тренером «Ниццы» говорил, что в команде «не должно быть так много темнокожих и мусульман».

Гальтье обвинения не признал и подал встречный иск – за клевету.

Сообщалось, что Гальтье может покинуть ПСЖ. Он заключил контракт с флагманом французского футбола год назад. ПСЖ в очередной раз выиграл чемпионат страны, но в Лиге чемпионов вылетел уже в 1/8 финала.