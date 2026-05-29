Французские СМИ предполагают выход Сафонова в стартовом составе в финале Лиги чемпионов

Авторитетная французская газета L'Equipe опубликовала вероятный состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом». Журналисты уверены, что российский голкипер Матвей Сафонов сыграет с первых минут.

Полный вариант предполагаемого состава парижан выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими (или Уоррен Заир-Эмери), Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Финальный матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Арсенал» пройдет 30 мая в Будапеште. Французский клуб является действующим обладателем трофея.

Матвей Сафонов проводит свой второй сезон в ПСЖ. За этот период россиянин завоевал семь трофеев с французским клубом.

Ранее журналист Пьер Менес рассказал о взаимоотношениях Сафонова и украинского защитника клуба Ильи Забарного.