Конкурент Сафонова летом может уйти из ПСЖ

Известный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что голкипер ПСЖ Люка Шевалье летом может покинуть парижский клуб.

В летнее межсезонье ПСЖ купил 24-летнего голкипера у «Лилля» за €40 млн, подписав с ним пятилетний контракт.

В первой половине сезона Шевалье был основным вратарем ПСЖ, но затем проиграл конкуренцию Матвею Сафонову. Сообщалось, что потеря места в воротах психологически тяжело отразилась на Шевалье.

Всего французский голкипер провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей.

Ранее бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек объяснил, что Сафонов пользуется большим доверием у защитников, чем Шевалье, при котором «они чувствуют тревогу».