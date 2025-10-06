«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби

Группировка активных фанатов московского «Спартака» «Фратрия» высказалась о поражении красно-белых в дерби с ЦСКА (2:3).

«Поражение в дерби. Провалили первые 20 минут, а потом начали играть в футбол. 2:3 в матче «Спартака»», — говорится в соцсетях «Фратрии».

«Спартак» пропустил первые три мяча в первые 18 минут. В последний раз команда так неудачно начинала матч чемпионата страны в 1947 году, когда провалила стартовый отрезок в игре с «Торпедо».

Эксперт Александр Григорян назвал виновным в поражении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который уже не в первый раз не угадал со стартовым составом и схемой игры.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место с 18 очками. ЦСКА лидирует в чемпионате, набрав 24 балла.