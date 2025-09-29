«Фратрия» подначила фанатов ЦСКА накануне дерби

Группировка активных фанатов «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу своей команды в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Красно-белые разгромили «Пари НН» со счетом 3:0. Счет открыл Манфред Угальде, забивший во втором матче РПЛ подряд, а затем дублем отметился самый дорогой игрок «Спартака» Жедсон Фернандеш.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место с 18 очками, отставая на три балла от лидирующего ЦСКА, с которым сыграет в следующем матче РПЛ.

«Дальше дерби. Мы в трех очках от первого места. Боитесь (в оригинале употреблен неприличный глагол, — прим. «Подмосковье сегодня»), кони?» — говорится в сообщении «Фратрии».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги десятого тура РПЛ.