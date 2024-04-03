Фрязинский дзюдоист Иван Юртаев победил на международных соревнованиях

Воспитанник спортивной школы «Олимп» из Фрязино Иван Юртаев стал лучшим на соревновании на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга. Он боролся за лидерство с соотечественниками и представителями других стран. Всего это 804 участника юношеского турнира.

В соревнованиях, которые приобрели статус международных, участвовали спортсмены до 18 лет из 56 регионов России. Среди гостей страны — представители из Азербайджана, Таджикистана, Туркмении и Республики Беларусь.

Иван Юртаев показал свои спортивные таланты в весовой категории до 55 кг, где были еще 85 участников. Воспитанник известного в округе тренера Нарека Даниеляна одержал победу над спортсменами из шести городов. Он оказался сильнее и ловчее участников из Волгограда, Липецка, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чувашии. В финале Юртаев победил действующего чемпиона всероссийского уровня Магомеда Абдулаева из Чечни.

Выделились на турнире по дзюдо еще трое представителей Фрязино. Среди них:

Идармачев Даниял, который занял 3 место в весовой категории до 60 кг среди 92 участников.

Алиев Тимур – 3 место в весовой категории до 81 кг среди 57 участников.

Топскалян Давид – 4 место в весовой категории до 66 кг среди 128 участников.

Далее спортсмены отправятся на соревнования в Челябинске, который станет отборочным этапом на Первенство Европы и Мира. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев пожелал талантливым ребятам успехов в дальнейших мероприятиях.