Фронтмен «Би-2» стал иноагентом дважды

Деятельность Левы* из «Би-2», связанная с наличием у него двойного гражданства и функционированием фирмы в России, была остановлена сотрудниками Министерства юстиции. После публикации телеграм-канала SHOT музыканту присвоили статус иностранного агента по второму имени, которое он применял для управления бизнесом в РФ и финансирования украинской армии на вырученные деньги.

В обновленном реестре Бортник фигурирует с уточнениями: Бортник Егор (Игорь) Михайлович, известный как «Лева Би-2». Как стало известно, представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в московскую Прокуратуру с просьбой заморозить счета фирмы Игоря Бортника, поскольку имелись сведения, что деньги оттуда шли на поддержку ВСУ.

За прошедший год компания впервые за два года продемонстрировала прибыль. В результате, Лева и Шура заработали около 1,8 млн руб. В 2022 и 2023 годах оборот компании превысил 100 млн руб., однако убытки составили более 8 млн.

Как сообщал SHOT, Егор Бортник по документам значится как Игорь Бортник — гражданин России. Именно на имя Игоря были оформлены ИНН, банковские счета и предприятие. В начале марта общественные деятели потребовали присвоить «Игорю» статус иноагента, аналогичный статусу «Егора».

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД России Андрей Козырев* пополнил список иноагентов

* Признан иноагентом в России.