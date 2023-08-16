Фрукты, сыр и ремесленные товары: в Подмосковье стартует фестиваль «Вкусная ярмарка»

В Подмосковье на этой неделе стартует ежегодный фестиваль «Вкусная ярмарка», на котором будет представлена продукция экопоселений и экохозяйств России.

На мероприятии можно будет приобрести фрукты, овощи, орехи, сыры, зелень и другие продукты питания, а также ремесленные товары, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В рамках фестиваля пройдут конференция по развитию сельских территорий и лекции по экохозяйству и ведению органического земледелия, а также состоятся мастер-классы по кулинарии, росписи пряников и футболок. Для посетителей подготовили концерт и спектакли.

Мероприятие пройдет в коттеджном поселке ПРА Миродолье в Сергиево-Посадском округе. Вход свободный для всех желающих. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел выставочную экспозицию на форуме «Армия-2023».

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