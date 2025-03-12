Футболист «Атлетико» получил дисквалификацию за то, что назвал судью «сыном тысячи шлюх»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа дисквалифицирован на пять матчей чемпионата и Кубка Испании за оскорбление судьи.

9 марта в матче против «Хетафе» (1:2) Корреа получил красную карточку за грубый подкат. Футболист не согласился с решением арбитра Куадры Фернандеса и осыпал его ругательствами.

Судья все запомнил и занес слова Корреа в протокол. Единственным цензурным выражением из этого списка является пышная фраза «сын тысячи шлюх».

Корреа получил одну игру дисквалификации за красную карточку и четыре — за все, что наговорил после ее получения.

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