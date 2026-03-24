Футболист «Балтики» оценил отсутствие Талалаева на тренерской скамейке

Полузащитник «Балтики» Максим Петров в разговоре с ТАСС ответил на вопрос о важности нахождения во время игр на тренерской скамейке Андрея Талалаева.

Главный тренер калининградцев отбыл трехматчевую дисквалификацию, полученную за неприличный жест в игре со «Спартаком», а по итогам следующего матча с ЦСКА заработал новую, уже на четыре матча.

В концовке матча с армейцами Талалаев выбил ушедший в аут мяч на трибуну, чем спровоцировал массовую потасовку между игроками и сотрудниками двух клубов.

«Мы уже все знаем, до игры мы готовы на 100%. Конечно, когда Андрей Викторович на скамейке, иногда он может подсказать и замотивировать, но думаю, что сами уже справляемся», — сказал Петров.

«Балтика» сенсационно идет на четвертом месте в турнирной таблице. Петров заявил, что команда постарается забраться еще выше и бороться с «Краснодаром» и «Зенитом» за чемпионство.

Максим Петров впервые получил вызов в сборную России. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел 18 матчей в РПЛ, забил пять мячей и отдал четыре передачи.

Ранее комментатор Константин Генич раскритиковал окончательный список сборной России на мартовские матчи, в которых национальная команда сыграет с Никарагуа и Мали.