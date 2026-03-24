Комментатор Генич раскритиковал состав сборной России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» поделился своим мнением о составе сборной России на товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

Генич указал на некоторые, по его мнению, странности состава.

«Насколько же я охреневаю от окончательного списка. Соболев — лучший нападающий последних туров. Комличенко не всегда играет, но при этом он в сборной. А Соболева там нет», — сказал комментатор.

Также Генич удивился тому, что в списке только один футболист из лидирующего в чемпионате страны «Краснодара» — голкипер Станислав Агкацев. Он считает, что, поскольку матч с Никарагуа пройдет в Краснодаре, логично было бы пригласить в сборную больше игроков, представляющих этот город. В частности, Генич указал на отличную форму полузащитника Никиты Кривцова. В матче 22-го тура с «Пари НН» краснодарский хавбек забил сам и ассистировал на гол Джону Кордобе.

Сборная России сыграет 27 марта с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта примет в Санкт-Петербурге сборную Мали.

В начале сборов команда Валерия Карпина уже потеряла двух игроков. В мартовских матчах не сыграет заболевший защитник «Зенита» Игорь Дивеев. Также отправился в расположение своего клуба полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, получивший небольшое повреждение в игре с «Акроном».