Футболист «Динамо» подарил футболку фотографу, которого своим ударом отправил в медпункт

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес извинился перед фотографом, в которого попал мячом во время матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1). Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

«Привет, Антон. Я узнал, что в тебя попал мяч после моего удара. В качестве извинений хочу передать тебе мою футболку. Обнимаю!» — сказал Чавес в видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».

Обещанный подарок фотограф сможет получить только перед следующим домашним матчем бело-голубых, так как сразу после посещения медпункта он покинул стадион.

Луис Чавес проводил свой первый матч в этом сезоне после восстановления от травмы крестообразной связки, полученной во время нахождения в расположении сборной Мексики. Полузащитник вышел на замену в середине второго тайма.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. Московский клуб приобрел полузащитника сборной Мексики у «Пачуки» за €6,5 млн.

