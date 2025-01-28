Футболист Евгений Алдонин рассказал об отношениях с дочерью от Началовой

Бывший полузащитник сборной России, экс-футболист Евгений Алдонин рассказал, что его 18-летняя дочь Вера полностью поглощена в творчество после поступления на актерский факультет во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Подробностями отношений с дочерью певицы Юлии Началовой он поделился в интервью Voice.

Алдонин подчеркнул, что Вера очень серьезно подходит к учебе и действительно проявляет свои лучшие качества в выбранной профессии. Он считает, что девочка нашла свое призвание, однако добавил, что ей стоит больше отдыхать, чтобы избежать выгорания.

«У нее очень-очень сложный график, практически с понедельника по субботу она в постоянном рабочем графике», — сказал Алдонин.

Несмотря на загруженность, Верa решила встретить Новый год в компании друзей, а не отца. Тем не менее Алдонин отметил, что дочь поддерживает постоянный контакт с ним и они регулярно общаются. Также девушка находится в хороших отношениях с нынешней женой Алдонина Ольгой и ее младшими братом и сестрой.

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