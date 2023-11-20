Футболист Федор Чалов получил приз «Джентльмен года»

Чалов победил в голосовании болельщиков, а затем с мнением народа согласились эксперты. Он опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.

«Для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой – быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», – сказал обладатель приза.

Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. В минувшем сезоне им был награжден полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, два года назад – защитник «Спартака» Георгий Джикия. За всю историю приза лишь один футболист получил его дважды – Андрей Тихонов в 1996 и 2006 годах.