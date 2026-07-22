Футболист «Локомотива» рассказал, почему не удается реализовать чемпионские амбиции

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в разговоре с «Чемпионатом» высказался о чемпионских амбициях железнодорожников. Он подчеркнул, что в каждом сезоне команда стремится к первому месту.

В сезоне 2025/26 «Локомотив» финишировал на третьей позиции. Сильянов посетовал, что команда хорошо начинает чемпионат, находится на лидерских позициях, но проваливается в весенней части турнира.

«Мы и в прошлом сезоне обсуждали на зимних сборах, что у нас весна плохая, что нужно переломить это. И вроде первый матч сыграли нормально, но потом — все. Не знаю, почему так каждый раз происходит. Вроде готовы хорошо», — сказал Сильянов.

В межсезонье «Локомотив» потерял основного нападающего Дмитрия Воробьева, также вернулся в «Спартак» из аренды полузащитник Данил Пруцев. Новичками команды стали защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Коваленко.

«Локомотив» в первом туре РПЛ сыграет 26 июля дома с «Ахматом».